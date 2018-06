Barcelona (AFP) Der vom Vatikan geschasste homosexuelle polnische Geistliche Krzysztof Charamsa hat in einem Brandbrief schwere Vorwürfe an den Papst gerichtet. Franziskus und die Kirche hätten es "geschafft, das Leben von uns Schwulen zur Hölle zu machen", heißt es in dem Schreiben, das der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch vorlag. Die katholische Kirche verfolge und zerstöre das Leben von Millionen Homosexuellen und habe sie in von der Gesellschaft ausgeschlossene "Leprakranke verwandelt, als ob sich die Menschen ihre (sexuelle) Orientierung aussuchen" könnten.

