Peking (AFP) Im Inselstreit im Südchinesischen Meer will sich China nicht an einem Schiedsverfahren vor dem Ständigen Schiedshof in Den Haag beteiligen. "Wir werden nicht teilnehmen und wir werden das Schiedsverfahren nicht akzeptieren", sagte Vizeaußenminister Liu Zhenmin am Freitag. "Die Entscheidung oder das Ergebnis des Schiedsverfahrens wird Chinas Position nicht beeinflussen." Die chinesischen Souveränitätsrechte und seine rechtliche Zuständigkeit würden nicht berührt. Der Ständige Schiedshof hatte am Donnerstag erklärt, ein von den Philippinen eingebrachtes Verfahren in dem Fall anzunehmen.

