Paris (AFP) Wegen der anhaltend hohen Nachfrage steigert der europäische Flugzeugbauer Airbus die Produktion seines Mittelstreckenfliegers A320. Ab Mitte 2019 sollen monatlich 60 Flugzeuge gefertigt werden, wie Airbus am Freitag mitteilte. Dafür solle unter anderem am Standort Hamburg eine zusätzliche, vierte Produktionslinie für die A320-Familie aufgebaut werden. Insgesamt werde der Produktionsprozess in allen Endmontagelinien der A320-Familie weltweit harmonisiert. Derzeit produziert Airbus etwa 42 der beliebten Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge pro Monat.

