Berlin (AFP) Der Sonderermittler der Bundesregierung zur Spähliste der NSA erhebt einem Medienbericht zufolge schwere Vorwürfe gegen den US-Geheimdienst. In seinem nicht veröffentlichten Abschlussbericht sei Kurt Graulich zu dem Ergebnis gekommen, dass vor allem europäische Regierungseinrichtungen in großer Anzahl Spähziele der NSA gewesen seien, berichtete das Nachrichtenportal Spiegel Online am Freitag. Die USA hätten damit "klar gegen vertragliche Vereinbarungen verstoßen".

