Washington (AFP) Der deutsche Dschihadist und frühere Rapper Denis Cuspert ist nach US-Militärangaben vermutlich bei einem US-Angriff auf Stellungen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien getötet worden. "Wir glauben, dass er bei einem Luftangriff in diesem Monat getötet wurde", sagte ein Pentagon-Vertreter am Donnerstag in Washington. Cuspert sei nicht das vorrangige Ziel des Angriffs gewesen, bei dem wohl auch andere Extremisten getötet worden seien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.