Bonn (AFP) Betreiber von Windkraftanlagen an Land und von Biomasse-Anlagen bekommen im nächsten Jahr weniger Fördergeld. Bei der Windkraft an Land sinken die Sätze zum 1. Januar um 1,2 Prozent, wie die Bundesnetzagentur am Freitag in Bonn mitteilte. Hintergrund sei, dass unter Abzug von Stilllegungen zuletzt mehr neue Anlagen gebaut wurden als gesetzlich vorgesehen.

