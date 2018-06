Frankfurt/Main (AFP) In den Tarifverhandlungen für die rund 600.000 Gebäudereiniger in Deutschland hat sich die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) nach eigenen Angaben am frühen Freitagmorgen mit dem Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks geeinigt: Demnach sollen in der untersten Lohngruppe im Westen ab Januar 25 Cent mehr Stundenlohn gezahlt werden, ein Jahr später sollen es noch mal 20 Cent mehr werden auf dann 10 Euro.

