Frankfurt/Main (AFP) Kurz vor Ablauf einer Frist, nach der neue Streiks drohen, sprechen die Flugbegleitergewerkschaft UFO und die Lufthansa wieder miteinander. Es handle sich um "Sondierungsgespräche", um wieder in den Verhandlungsmodus zurückzukehren, sagte ein Lufthansa-Sprecher am Freitag in Frankfurt am Main. UFO war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

