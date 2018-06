Berlin (AFP) Bei ihrer Suche nach dem vermissten Elias aus Potsdam ist die Polizei am Freitag auf eine Leiche gestoßen. Bei Grabungen in einer Kleingartenanlage im brandenburgischen Luckenwalde sei ein Paket ausgegraben worden, in dem sich "ein menschlicher Leichnam befindet", teilten die Staatsanwaltschaft Potsdam und die Brandenburger Polizeidirektion West am Freitag mit. Ob es sich um die Leiche des seit Juli vermissten Elias handelt, konnten die Ermittler zunächst nicht sagen. Dazu müsse erst die gerichtsmedizinische Untersuchung abgewartet werden.

