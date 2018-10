Berlin (AFP) Der am Donnerstag festgenommene Entführer des toten Mohamed aus Berlin hat auch den seit Juli vermissten Elias getötet. Silvio S. habe in der Nacht gestanden, neben Mohamed auch den Sechsjährigen aus Potsdam getötet zu haben, sagte am Freitag der Berliner Polizeisprecher Stefan Redlich. Der 32-Jährige soll den Kinderleichnam in einer noch nicht näher bekannten Kleingartenanlage verscharrt haben.

