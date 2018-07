Bochum (AFP) Kurz vor der Verjährung einer Unfallflucht in der Halloween-Nacht vor fünf Jahren hat die Polizei Bochum zu einem ungewöhnlichen Mittel gegriffen, um den damaligen Tod eines 20-jährigen Fußgängers vielleicht doch noch aufzuklären. In einem offenen Brief appellierten die Ermittler am Freitag an den Mann oder die Frau am Steuer des Unfallwagens, sich noch vor Eintritt der Verjährung zu melden.

