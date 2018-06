Stuttgart (AFP) Der Sportwagenhersteller Porsche ruft weltweit knapp 60.000 Autos in die Werkstätten. Bei den Wagen vom Typ Macan S und Macan Turbo könne eine Kraftstoffleitung im Motorraum undicht sein, teilte das Unternehmen am Freitag in Stuttgart mit. In Deutschland seien 3641 Autos betroffen, weltweit seien es 58.881. In der Werkstatt werde die fragliche Leitung ausgetauscht - "eine reine Vorsichtsmaßnahme", wie Porsche versicherte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.