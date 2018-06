Stuttgart (AFP) Der Porsche-Konzern ruft weltweit fast 60.000 Autos zurück. Betroffen seien Geländelimousinen des Typs Macan S und Macan Turbo, teilte das Unternehmens am Freitag mit. In Deutschland müssen 3641 Fahrzeuge in die Werkstatt, weil die Benzinleitung undicht sein könnte.

