Berlin (AFP) Die Bundesregierung sieht sich auf Grundlage des Sonderberichts zur Spähliste des US-Geheimdienstes NSA in ihrer Einschätzung bestätigt, dass es keine "Hinweise auf eine massenhafte Ausspähung deutscher und europäischer Staatsbürger" gebe. "Gleichwohl bestanden im Bereich der strategischen Fernmeldeaufklärung des Bundesnachrichtendienstes technische und organisatorische Defizite", erklärte Vize-Regierungssprecherin Christiane Wirtz am Freitag in Berlin. "Das Bundeskanzleramt hat die bislang gewonnenen Erkenntnisse zum Anlass genommen, eine Reihe von weiteren Maßnahmen einzuleiten."

