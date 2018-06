München (AFP) In Bayern sucht die Polizei nach einem dreijährigen irakischen Flüchtlingsjungen, der kurz nach seiner Ankunft in Deutschland am Mittwoch verschwunden ist und seitdem vermisst wird. Wie die Polizei in München am Freitag mitteilte, war der Junge gemeinsam mit seinem Vater und syrischen Flüchtlingen am Mittwoch von Schleppern an einem Autobahn-Rastplatz am Stadtrand von München abgesetzt worden. In einem nahe gelegenen Waldgebiet hätten die Flüchtlinge ein Lagerfeuer angezündet. Dabei sei die Kleidung des Jungen in Brand geraten und dieser verletzt worden.

