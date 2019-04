Wolfsburg (AFP) Der Autobauer Volkswagen geht eine strategische Partnerschaft mit der chinesischen Großbank Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) ein. Der VW-Vorsitzende Matthias Müller habe in Peking eine Vereinbarung für eine langfristige Zusammenarbeit unterzeichnet, teilte Volkswagen am Freitag mit. Die ICBC soll den Autokonzern demnach nicht nur in China, sondern "rund um die Welt" mit Bankdienstleistungen versorgen. Müller, der Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf ihrer China-Reise begleitete, bezeichnete die künftige Zusammenarbeit als "wertvoll" für "Kunden, Lieferanten und Händler".

