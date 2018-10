Ulm (AFP) Vor dem Hintergrund der Flüchtlingskrise hat sich Baden-Württembergs Europaminister Peter Friedrich (SPD) für eine beschleunigte Annäherung von Serbien und anderen Balkanländern an die EU ausgesprochen. "Wir, die EU, haben ein strategisches Interesse daran, dass diese Länder EU-Mitglieder werden", sagte Friedrich am Freitag in Ulm nach einem Treffen von Donauanrainerstaaten der Nachrichtenagentur AFP. Die Beitrittsgespräche müssten daher "deutlich mehr Fahrt aufnehmen".

