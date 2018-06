Edmonton (SID) - Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl ist in der neuen Saison der Profiliga NHL ein Traumdebüt geglückt. Beim 4:3 der Edmonton Oilers gegen die Montreal Canadiens schoss der Stürmer im ersten Einsatz nach der Rückkehr aus dem Farmteam seine Mannschaft mit einem Doppelpack zum Sieg. Draisaitl machte 62 Sekunden vor dem Spielende mit seinem zweiten Tor alles klar. Zuvor hatte der gebürtige Kölner mit dem Treffer zum 1:3 die Aufholjagd seines Teams eingeleitet.

Die Oilers hatten den Center erst unmittelbar vor der Begegnung aus dem Farmteam Bakersfield Condors in den NHL-Kader beordert. "Ich bin um 14.30 Uhr gelandet, zum Hotel gefahren, habe schnell etwas gegessen und habe mich dann zur Halle aufgemacht", beschrieb Draisaitl seinen Tag.

Sein Einstand hätte kaum besser laufen können. "Für mich persönlich fühlt sich das gut an, aber das Spiel war auch für das Team sehr wichtig", so Draisaitl: "Wir haben nach dem 0:3 nicht die Hände in den Schoß gelegt. Das zeugt von Charakter."

In sechs Spielen für Bakersfield hatte Draisaitl, der bereits 2014/15 während seiner ersten NHL-Saison an die Kelowna Rockets aus der Juniorenliga WHL abgegeben wurde, je ein Tor und eine Vorlage erzielt.

Thomas Greiss spielte am Donnerstag im Tor der New York Islanders durch und musste sich mit seinem Team den Carolina Hurricanes 2:3 nach Verlängerung geschlagen geben. Der 29-Jährige wehrte alleridngs auch 26 Schüsse ab. Verteidiger Korbinian Holzer und die Anaheim Ducks kassierten beim 1:2 bei den St. Louis Blues ihre neunte Niederlage im zehnten Spiel.