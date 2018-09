Brüssel (AFP) Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) hat EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wegen seines Türkei-Kurses in der Flüchtlingskrise kritisiert. Dass Juncker den jährlichen EU-Fortschrittsbericht zu dem Land vor der Parlamentswahl in der Türkei am Sonntag nicht rechtzeitig veröffentliche, sei "außergewöhnlich" und erscheine als "sehr schmutziger Deal", sagte HRW-Expertin Emma Sinclair-Webb der Nachrichtenagentur AFP. Die Veröffentlichung des Fortschrittsberichts zu dem EU-Beitrittskandidaten dürfe nicht von Wahlen abhängig gemacht werden. Er sei wichtig "für alle EU-Länder, das Europaparlament und die Türkei selbst".

