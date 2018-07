Barcelona (SID) - Champions-League-Sieger FC Barcelona kann wieder auf Kapitän Andres Iniesta zurückgreifen. Der 31-Jährige stand dem Triple-Sieger seit seinem im Königsklassen-Spiel gegen Bayer Leverkusen (2:1/29. September) erlittenen Muskelfaserriss im Oberschenkel nicht zur Verfügung. Iniesta wurde am Freitag in den Kader für das Spiel beim FC Getafe am Samstag berufen.