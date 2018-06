Madrid (SID) - Dem französischen Fußball-Star Karim Benzema droht erneut Ärger mit der spanischen Justiz: Der Stürmer von Real Madrid wurde am Donnerstagabend beim Fahren ohne gültigen Führerschein erwischt, dies berichtet der Radiosender Cadena SER am Freitag. Demnach sei Benzema (27) in der Nähe des Hauptbahnhofs von Madrid routinemäßig kontrolliert worden, dabei habe er keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen können, hieß es im Bericht.

Benzema war erst im März zu 18.000 Euro Geldstrafe und einem Führerscheinentzug für acht Monate verurteilt worden, weil er am 3. Februar auf der Stadtautobahn von Madrid mit 216 Stundenkilometern erwischt worden war - erlaubt sind dort 120 km/h. Am 20. Mai war der Nationalspieler außerdem erstmals bei einer Kontrolle ohne Führerschein erwischt worden.