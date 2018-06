Düsseldorf (SID) - Fortuna Düsseldorf hat in der 2. Fußball-Bundesliga einen großen Schritt aus der Krise gemacht. Drei Tage nach der 1:5-Pokalblamage in Nürnberg gewannen die Rheinländer 1:0 (0:0) gegen Greuther Fürth. Matchwinner war Didier Ya Konan (78.) mit seinem vierten Saisontreffer.

Düsseldorfs Trainer Frank Kramer, von 2013 bis Anfang des Jahres Trainer der Fürther, darf nach dem zweiten Heimsieg in Folge ein wenig durchatmen, Fürth verliert nach der fünften Saisonniederlage vorerst den Anschluss an die Auftsiegsplätze.

Vor nur 21.241 Zuschauern in Düsseldorf lieferten sich beide Teams einen spannenden, aber alles andere als gutklassigen Schlagabtausch. Fortuna mühte sich nach dem gruseligen Pokalauftritt in Nürnberg zwar, ließ aber lange jegliches Zweitliga-Niveau vermissen. In der 21. Minute hatte Düsseldorf Glück, als Sebastian Freis die Latte traf.

In einer schwachen zweiten Hälfte traf Ya Konan per Kopf nach einer Ecke. Beste Fortunen waren Kerim Demirbay und Sercan Sararer, bei Fürth wussten Benedikt Röcker und Stefan Thesker zu gefallen.