Leverkusen (SID) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss am Samstag beim VfL Wolfsburg (18.30 Uhr/Sky) ohne Lars Bender auskommen. Der 26 Jahre alte Nationalspieler hat nach seinem Einsatz im DFB-Pokal beim Viertligisten Viktoria Köln (6:0) wieder Probleme am Sprunggelenk und gehört nicht zum Kader.

"Die Belastungsprobe am Mittwoch ist nicht positiv gelaufen. In dem Zustand ist es nicht möglich zu spielen", sagte Trainer Roger Schmidt. Kapitän Bender hatte zuletzt bereits über Wochen gefehlt. Wie lange der defensive Mittelfeldspieler nun pausieren muss, ist nicht klar. "Er hatte kein sicheres Gefühl im Sprunggelenk. Wir werden einfach abwarten, da Lars einfach zu wichtig ist für uns", so Schmidt.