Antalya (SID) - Golfprofi Maximilian Kieffer kommt in der Finalserie zur Dubai World Tour Championship langsam in Schwung. Der Düsseldorfer spielte beim mit 7,0 Millionen Dollar dotierten Turnier im türkischen Antalya am zweiten Tag eine gute 69 und verbesserte sich auf den 34. Platz. Marcel Siem (Ratingen) benötigte auf dem Par-72-Kurs dagegen 73 Schläge und fiel auf den 70. Rang unter 78 Teilnehmern zurück.

Spitzenreiter bleibt Jaco van Zyl aus Südafrika mit 130 Schlägen, dahinter folgen die Engländer Chris Wood und Richard Bland (je 132).

Für die Finalserie ist aus deutscher Sicht neben Kieffer und Siem nur noch der zweimalige Major-Sieger Martin Kaymer (Mettmann) qualifiziert. Kaymer wird erst am zweiten von insgesamt vier Turnieren der Serie vom 5. bis 8. November in Shanghai an den Start gehen, ist aber als aktuelle Nummer 16 der Rangliste sicher für das Finalturnier der besten 60 in Dubai qualifiziert. Kieffer (54.) und Siem (63.) dagegen müssen noch bangen.