London (AFP) Nach einem Hackerangriff auf den britischen Telekommunikationsanbieter TalkTalk ist ein zweiter Jugendlicher vorübergehend festgenommen worden. Der 16-Jährige aus dem Westen Londons sei wegen Verdachts der Computerkriminalität festgenommen worden, nachdem am Donnerstag sein Elternhaus durchsucht worden sei, teilte die Polizei am Freitag mit. Am Montag war im Zusammenhang mit dem Hackerangriff bereits ein 15-jähriger Junge in Nordirland festgenommen und gegen Kaution wieder freigelassen worden.

