Rom (AFP) Mit einer Art Flashmob haben Insassinnen des größten Frauengefängnisses Italiens Papst Franziskus gefeiert. Zu dem Lied "Pope is Pop" des italienischen Komponisten Igor Nogarotto und in T-Shirts mit demselben Motto legten rund 30 Frauen am Donnerstag im Hof der Haftanstalt Rebibbia in Rom einen an Zumba angelehnten Tanz hin. Aus den Lautsprechern erklang dazu der passende Text: "Heute Abend bist Du nicht allein, Franziskus ist überall, hallelujah, hallelujah".

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.