Washington (dpa) - Im Kampf gegen die IS-Terrormiliz schicken die USA eine kleine Zahl bewaffneter Spezialeinheiten nach Syrien. Weniger als 50 US-Soldaten würden in den kommenden Tagen in den Norden des Landes verlegt, um Angriffe gegen den IS zu koordinieren, sagte ein hochrangiger Regierungsvertreter der dpa.

