Rangun (AFP) In Myanmar ist ein Kandidat der Nationalen Liga für Demokratie (NLD) von Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi bei einer Wahlkampfveranstaltung bei einer Messerattacke verletzt worden. Wie die NLD am Freitag mitteilte, ereignete sich der Angriff auf den Abgeordneten Naing Ngan Linn am Vorabend in einem Vorort von Rangun. Der betrunkene Angreifer griff demnach zunächst ein NLD-Mitglied an, sei aber zurückgedrängt worden. Dann sei er aber mit einem Messer zurückgekommen und habe den Abgeordneten sowie drei andere NLD-Mitglieder verletzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.