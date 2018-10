Oslo (AFP) Mit dem Abbruch eines Konzerts in Oslo hat der kanadische Popstar Justin Bieber seine Fans und die Medien in Norwegen vergrätzt. Weil seine Anhängerinnen in den ersten Reihen ihn mit Wasser bespritzt haben sollen, verließ Bieber am Donnerstagabend bereits nach dem ersten Song die Bühne. Internetmedien zeigten am Freitag in Endlosschleife Smartphone-Aufnahmen von dem Vorfall sowie Interviews mit Biebers untröstlichen Anhängerinnen. Der Sender TV2, der das Konzert für rund tausend Fans organisiert hatte, sprach von einem "Skandal" und einer "Posse".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.