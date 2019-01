Oslo (AFP) Norwegen will zur Bewältigung der Kosten durch die Flüchtlingskrise den staatlichen Pensionsfonds anzapfen. Die Regierung erwarte im kommenden Jahr 33.000 Asylbewerber, dies seien dreimal so viele wie in den vergangenen Jahren, teilte die Regierung in Oslo am Freitag mit. Die Kosten lägen damit vermutlich um 9,5 Milliarden Kronen (eine Milliarde Euro) höher als im Anfang Oktober veröffentlichten Haushaltsentwurf veranschlagt.

