Krakau (AFP) Starregisseur Roman Polanski kann vorerst weiter in Europa bleiben: Ein Gericht im polnischen Krakau lehnte am Freitag einen Auslieferungsantrag der USA als unzulässig ab, wie Richter Dariusz Masur erklärte. Nach Angaben einer Gerichtssprecherin kann gegen die Entscheidung Berufung eingelegt werden. Die USA werfen dem inzwischen 82-jährigen Regisseur vor, in den 70er Jahren die damals 13-jährige Samantha Geimer vergewaltigt zu haben.

