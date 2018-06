Petrila (AFP) Sie wurde zu Zeiten der österreichisch-ungarischen Monarchie eröffnet - nun hat Rumäniens älteste Kohlemine in Petrila für immer ihre Tore geschlossen. Es handele sich um "einen traurigen Moment" für die Region, sagte der für die Schließung zuständige Manager Aurel Anghel bei einer kurzen Zeremonie am Freitag. Anghel ist Chef des Staatsunternehmens, das bis Januar 2018 insgesamt drei große Kohleförderanlagen in Rumänien dicht machen soll. Die Mine von Petrila war seit 1859 in Betrieb.

