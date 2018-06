Stockholm (AFP) Wegen eines Doppelmordes in einer Ikea-Filiale hat ein Gericht im schwedischen Västeras einen ausländischen Flüchtling zu lebenslanger Haft verurteilt. Der 36-jährige Asylbewerber wurde am Freitag für schuldig befunden, in dem Möbelhaus im August eine 55-Jährige und ihren 28 Jahre alten Sohn erstochen zu haben. Zuvor hatte der von Abschiebung bedrohte Mann zwei Messer aus der Küchenabteilung des Geschäfts entwendet. Damit stieß er sich nach der Tat in den Bauch und verletzte sich dabei so schwer, dass er mehrere Tage im Koma lag.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.