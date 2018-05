Beirut (AFP) In der südtürkischen Stadt Sanliurfa sind die enthaupteten Leichen eines syrischen Anti-IS-Aktivisten und seines Freundes gefunden worden. Der 20-jährige Ibrahim Abdul Kader und sein Freund Fares Hamadi seien am Freitag enthauptet in Hamadis Haus entdeckt worden, teilte der Gründer der Gruppe Raqa Is Being Slaughtered Silently (Raka wird lautlos abgeschlachtet), Abu Mohammed, auf der Facebookseite der Gruppe mit.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.