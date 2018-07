Erfurt (AFP) Bei einem schweren Busunglück auf der Autobahn A 4 in Thüringen ist nach Polizeiangaben am Freitag ein fünfjähriger Junge ums Leben gekommen. Mindestens fünf weitere Kinder seien bei dem Unfall nahe Erfurt schwer verletzt worden, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei am Freitag. Es gebe zudem mehrere leicht Verletzte. Der mit 59 Kindern besetzte Bus war aus bislang ungeklärter Ursache nach einem Überholmanöver eine Böschung hinuntergestürzt. Die Kinder stammen nach Polizeiangaben aus Sachsen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.