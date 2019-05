Berlin (AFP) Die Vereinten Nationen sehen einen Monat vor Beginn der UN-Klimakonferenz in Paris Fortschritte im Kampf gegen die Erderwärmung, haben aber weitere Anstrengungen angemahnt. Die bisherigen Zusagen von 146 Staaten zur Senkung der CO2-Emissionen könnten den Temperaturanstieg bis 2100 auf 2,7 Grad begrenzen, heißt es in dem am Freitag in Berlin vorgestellten UN-Bericht. Dies sei zwar niedriger als die bis zu fünf Grad, die vor Einreichen der nationalen Klima-Aktionspläne geschätzt worden seien, aber "noch lange nicht genug", erklärte UN-Klimachefin Christiana Figueres.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.