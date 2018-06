Montevideo (AFP) Nach der Legalisierung von Cannabis will Uruguay künftig sechs bis zehn Tonnen der Droge pro Monat für den heimischen Konsum produzieren. Das Cannabis solle an Apotheken verteilt und an registrierte Konsumenten verkauft werden, sagte der Chef der uruguayischen Drogenbehörde, Milton Romani, der Nachrichtenagentur AFP. Der Preis soll demnach bei umgerechnet 1,28 Euro pro Gramm liegen.

