Washington (AFP) Nach dem US-Repräsentantenhaus hat in der Nacht zum Freitag auch der Senat einen Zwei-Jahres-Haushalt verabschiedet, was die Gefahr einer erneuten Blockade während der restlichen Amtszeit von US-Präsident Barack Obama bannt. Der Haushaltskompromiss, der das Budget der US-Bundesregierung in den kommenden zwei Jahren um 80 Milliarden Dollar anhebt, wurde am frühen Freitagmorgen mit 64 zu 35 Stimmen angenommen. Das Haushaltsgesetz, das bis zum 30. September 2017 läuft, geht nun zur Unterschrift an Obama.

