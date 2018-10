Washington (AFP) Im Gleichschritt mit der EU haben auch die USA am Donnerstag einige Sanktionen gegen Weißrussland ausgesetzt. Washington reagierte damit in Absprache mit Brüssel auf die Freilassung politischer Gefangener vor der Präsidentschaftswahl Mitte Oktober, bei der der autoritär regierende Präsident Alexander Lukaschenko wiedergewählt worden war. US-Außenamtssprecher John Kirby sprach am Donnerstag von einem "begrenzten Aufschub", der der weißrussischen Wirtschaft mehr Spielraum verschaffe.

