Los Angeles (AFP) US-Popstar Selena Gomez will einem Medienbericht zufolge die Serienverfilmung des Jugendbuches "13 Reasons Why" (Tote Mädchen lügen nicht) produzieren und dabei selbst eine Rolle übernehmen. Der Streamingdienst Netflix stehe in abschließenden Verhandlungen, um den Bestseller in 13 Episoden zu verfilmen, schrieb das Magazin "Variety" am Donnerstag. Netflix selbst war zunächst für eine Stellungnahmen nicht zu erreichen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.