Washington (AFP) Der Sohn von Frankreichs Außenminister Laurent Fabius wird in den USA per Haftbefehl gesucht, weil er in der Nacht vor dem Amtsantritt seines Vaters in einem Casino in Las Vegas faule Checks in Millionenhöhe ausgestellt haben soll. Thomas Fabius habe am Abend des 15. Mai 2012 mehr als 3,5 Millionen Dollar (3,17 Millionen Euro) Spielschulden mit ungedeckten Checks beglichen, heißt es in dem Haftbefehl, der der Nachrichtenagentur AFP seit Donnerstag vorliegt. Am 16. Mai 2012 war Laurent Fabius zum Außenminister der sozialistischen Regierung in Paris ernannt worden.

