Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hat sich erfreut gezeigt über ein Video, das eine weiße Polizistin und eine schwarze Jugendliche bei einer ungewöhnlichen Tanzeinlage zeigt. "Wer hätte gedacht, dass die Gemeinde-Polizei Nae Nae nutzen könnte? Super Beispiel, dass die Polizei sich amüsieren und uns dabei beschützen kann", schrieb Obama am Donnerstag auf Twitter und fügte einen Link zu dem Video hinzu. Dieses zeigt eine schwarze Jugendliche, die in Washington eine weiße Polizistin zu einem Tanz zu Silentos Lied "Watch Me" (Whip/Nae Nae) herausfordert.

