New York (AFP) Als Reaktion auf den anhaltend niedrigen Ölpreis will der US-Konzern Chevron weitere 6000 bis 7000 Stellen streichen und seine Investitionen zurückfahren. Damit verringere sich die Mitarbeiterzahl um rund zehn Prozent, teilte Chevron am Freitag mit. Schon im Juli hatte der Konzern angekündigt, 1500 Jobs zu streichen.

