Washington (AFP) In einem Bruch mit ihrer bisherigen Linie greifen die USA nun doch mit Elitesoldaten am Boden in Syrien ein. Präsident Barack Obama habe die Entsendung einer "kleinen Einheit von US-Spezialkräften" in den Norden des Bürgerkriegslandes genehmigt, sagte ein US-Regierungsvertreter am Freitag in Washington. In Wien berieten derweil erstmals alle am Konflikt beteiligten ausländischen Staaten, darunter der Iran, über eine politische Lösung des Syrien-Konflikts.

