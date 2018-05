Washington (AFP) Die USA greifen in Syrien nun doch mit Elitesoldaten am Boden ein. Präsident Barack Obama habe die Entsendung einer "kleinen Einheit von Spezialkräften" in den Norden des Bürgerkriegslands genehmigt, sagte ein Regierungsvertreter am Freitag in Washington. Bei den Wiener Beratungen über den Syrienkonflikt herrschte unterdessen weiterhin Uneinigkeit über den Umgang mit dem syrischen Präsidenten Baschar al-Assad.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.