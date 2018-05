Shanghai (AFP) Beim Einsturz eines Hauses in China sind am Freitag 17 Bauarbeiter ums Leben gekommen, 23 weitere Arbeiter wurden verletzt. Das Unglück ereignete sich in der Provinz Henan, während das zweistöckige Gebäude erhöht werden sollte, wie die amtlichen Medien am Samstag berichteten. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie Rettungskräfte in den Trümmern nach Überlebenden suchten. Allerdings stoppten die örtlichen Behörden die Suche am Samstag. In China kommt es immer wieder zu derartigen Unfällen, oft werden Sicherheitsvorschriften nicht beachtet.

