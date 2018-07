Bremen (SID) - Borussia Dortmund hat den ersten kleinen Patzer von Bayern München genutzt und den Rückstand auf den Tabellenführer der Fußball-Bundesliga auf fünf Punkte verkürzt. Das Team von Thomas Tuchel siegte am 11. Spieltag bei Werder Bremen mit 3:1 (2:1) und sorgt damit wieder für Spannung an der Spitze. Matchwinner war Marco Reus mit einem Doppelpack.

Werder musste nach zwei Siegen in Liga und Pokal wieder einen Nackenschlag hinnehmen und steckt weiter in der Gefahrenzone fest. Von den vergangenen sieben Bundesliga-Partien verloren die Grün-Weißen sechs.

Schon in der 9. Spielminute knackte der BVB den massiven Abwehrriegel der Bremer. Nach schneller Kombination über Ilkay Gündogan und Henrich Mchitarjan hatte Nationalspieler Reus aus kurzer Distanz keine Mühe. Werder-Torjäger Anthony Ujah traf in Abstaubermanier zum Ausgleich (32.), ehe BVB-Kapitän Mats Hummels mit einer Außenrist-Flanke den Kopfball-Treffer von Mchitarjan zum 2:1 vorbereitete (44.). Mit seinem zweiten Treffer sorgte Reus in der zweiten Hälfte mit seinem siebten Saisontreffer für die Entscheidung (72.).

Tuchel hatte gegen Werder wie erwartet wieder Reus und Toptorjäger Pierre- Emerick Aubameyang gebracht, die bei der Pokal-Gala in Paderborn (7:1) eine Pause erhalten hatten. Skripnik setzte auf die Elf, die mit einem 1:0-Sieg gegen Köln die nächste Runde des DFB-Pokals erreicht hatte.

Der BVB übernahm sofort die Spielkontrolle und setzte die Hausherren unter Druck. Werder verteidigte in einer Fünferkette, in der sich Fin Bartels um Reus kümmerte. Nach dem Rückstand arbeiteten sich die Bremer in die Partie. Der agile Ujah kam zum ersten gefährlichen Abschluss, Roman Bürki im BVB-Tor musste jedoch noch nicht eingreifen (18.).

Dortmund leistete sich eine passive Phase und agierte im Offensivspiel zu pomadig - Werder kam per Kopfball von Zlatko Junuziv nach dem 1:1 sogar zur Führungs-Chance (34.). Doch kurz vor der Halbzeitpause zeigte der BVB die Effizienz einer Spitzenmannschaft.

Nach dem Wechsel hätten die Gäste schnell den Deckel draufmachen können, doch Aubameyang vergab dreimal aus bester Position (48., 50., 71.). Dortmund kontrollierte die Partie dennoch, hatte viel Ballbesitz und die Geduld einer Spitzenmannschaft. Das Offensiv-Duo aus Reus und Mchitarjan präsentierte sich in absoluter Top-Verfassung.

Bei Werder zählten Ujah und Clemens Fritz zu den besten Akteuren, Dortmund hatte in Mchitarjan und Reus seine stärksten Spieler.