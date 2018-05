Madrid (SID) - Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat in der Primera Division seine Tabellenführung behauptet. Gegen Aufsteiger Las Palmas setzte sich das Team um Weltmeister Toni Kroos mühelos 3:1 (3:1) durch und hielt damit Titelverteidiger FC Barcelona in Schach. Der Erzrivale kam am Abend zu einem glanzlosen 2:0 (1:0)-Auswärtserfolg bei Reals Stadtrivalen FC Getafe, bleibt aber aufgrund der deutlich schlechteren Tordifferenz Zweiter.

Isco (4.) und Weltfußballer Cristiano Ronaldo (14.) mit seinem achten Saisontreffer stellten die Weichen für Favorit Real frühzeitig auf Sieg. Hernan gelang in der 38. Minute der Anschlusstreffer für die abstiegsgefährdeten Gäste, ehe Jesé Rodríguez (43.) auf Vorarbeit von Kroos den alten Abstand wiederherstellte.

Nach der Pause tat Real, das am Dienstag in der Champions League auf Paris St. Germain trifft, nicht mehr als nötig. Kroos wurde nach einer durchwachsenen Leistung in der 88. Minute ausgewechselt.

Bei Barcas Auswärtssieg trafen Luis Suárez (37.) mit seinem achten und Neymar (58.) mit seinem neunten Saisontor. Superstar Lionel Messi fällt nach seiner Knieverletzung weiter aus.

Der FC Valencia feierte beim 3:0 (0:0) im Stadtderby gegen UD Levante seinen vierten Saisonsieg und setzte sich in der oberen Tabellenhälfte fest. In Abwesenheit von Weltmeister Shkodran Mustafi erzielten Paco Alcácer (64./Foulelfmeter), Sofiane Feghouli (73.) und Zakaria Bakkali (79.) die Treffer für den sechsmaligen spanischen Champion.

Am Freitag hatte Reals Stadtrivale Atletico Madrid durch ein 1:1 bei Deportivo La Coruna den möglichen Sprung an die Tabellenspitze verpasst.