Antalya (SID) - Die deutschen Golfprofis Maximilian Kieffer (Düsseldorf) und Marcel Siem (Ratingen) haben sich am Schlusstag des mit 7,0 Millionen Dollar dotierten Turniers im türkischen Antalya nochmals verbessert, mit der Entscheidung hatten beide aber nichts zu tun. Kieffer spielte auf dem Par-72-Kurs eine bogeyfreie 68 und kletterte mit 279 Schlägen auf den 20. Platz, Siem gelang eine 69 und folgte mit 284 Schlägen auf Rang 41.

Die Siegprämie in Höhe von 1,66 Millonen Dollar (ca. 1,5 Millionen Euro) ging an Victor Dubuisson, der schon 2013 in Antalya gewonnen hatte. Der Franzose landete mit 266 Schlägen knapp vor dem Südafrikaner Jaco van Zyl (267), der nach den ersten drei Tagen jeweils in Führung gelegen hatte. Der Weltranglistendritte Rory McIlroy aus Nordirland musste sich mit Rang sechs begnügen.

Für die Finalserie zur Dubai World Tour Championship ist aus deutscher Sicht neben Kieffer und Siem auch der zweimalige Major-Sieger Martin Kaymer (Mettmann) qualifiziert. Kaymer wird erst am zweiten von insgesamt vier Turnieren der Serie vom 5. bis 8. November in Shanghai an den Start gehen, ist aber sicher für das Finalturnier der besten 60 in Dubai qualifiziert. Kieffer und Siem dagegen müssen noch bangen.