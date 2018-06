London (AFP) Vor ihrem vorerst letzten Konzert hat die britische Boygroup One Direction ihren Fans ein Comeback zugesagt: "Wir haben vollständig vor, zurückzukommen", sagte Louis Tomlinson dem Sender ITV, bevor er mit seinen drei Bandkollegen am Samstagabend in der Sheffield Arena in Nordengland noch ein Mal auf die Bühne steigen wollte. "Wir hatten einige sehr intensive Jahre, nun werden wir eine kleine Verschnaufpause haben und diese mit unseren Familien verbringen."

